Isparta'da İstihdam Seferberliği 2019 Bilgilendirme Toplantısı

Kaynak: İHA

"Burası Türkiye, Burada İş Var" başlığı ile kamuoyuna duyurulan ve yıl içerisinde ülke genelinde 2,5 milyon ilave istihdam sağlanması hedefi içeren İstihdam Seferberliği 2019 Isparta Bilgilendirme Toplantısı, Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.Seymenoğlu: "Kamu ve özel sektör temsilcilerine ayrı ayrı ve büyük iş düşüyor"Vali Ömer Seymenoğlu, bu sürecin, Isparta ve ülke ekonomisine faydalı olabilmesi için, teşviklerin sadece toplantılarda değil, sahada da tanıtılmasının elzem olduğunu, kamu ve özel sektör temsilcilerine ayrı ayrı ve büyük iş düştüğünü, herkesin kendi alanındaki özverili çalışmaları nihayetinde başarıya ulaşılabileceğini ifade ettiği açılış konuşmasını takiben, Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gürsel Öksüz söz aldı.26 bin iş arayana destek sağlanacakİl Müdürü Gürsel Öksüz, Isparta İŞKUR olarak ilave istihdam hedefinin gerçekleşmesi için çalışma planlarının hazır olduğunu ifade etti.Yıl içerisinde Isparta'da 7 bin kişiyi istihdam etme ve 500 kişiyi istihdam garantili kurslardan, 2 bin kişiyi de İşbaşı Eğitim Programlarından yararlandırma hedefleri olduğunu ve bu hedefler doğrultusunda çalışmalara başladıklarını dile getiren Öksüz, İŞKUR'un hizmetlerini ve yeni teşvik paketini tanıtmak için de 4 bin işletmenin İş ve Meslek Danışmanlarınca bizzat ziyaret edileceğini, 26 bin iş arayana da iş arama sürecinde destek olunacağını söyledi.İşletme sahipleriyle bir araya gelinerek anlatılacakSGK İl Müdürü Hüseyin Karagöz ise, önceki teşvik paketi sayesinde 1,5 milyon yeni istihdamın sağlandığını söyleyerek başladığı konuşmasında; yirmiye yakın teşvik türünün olduğunu, bunlardan yararlanılması için işverenlerin geniş biçimde bilgilendirilmesi gerektiğini, bu kapsamda da çeşitli etkinliklerde işletme sahipleri ile bir araya gelerek bunları anlatacaklarını bildirdi."Burası Isparta, Burada İş Var"ITSO Başkanvekili Mustafa Tutar da, bu süreçte firmaların muhasebe ve insan kaynakları personellerine önemli görev düştüğünü, teşviklerin takibi ve bunlardan istifade için öncelikle sağlıklı bilgi edinilmesi gerektiğini belirtti.Kamu ve özel sektörün bir arada ve uyumla çalışması sonucunda, hem Isparta'nın hem de ülkemizin ekonomik alandaki sıkıntıları aşabileceğini dile getiren Tutar, sözlerini, "Burası Isparta, Burada İş Var" diyerek noktaladı.Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Yardımcısı Mustafa Höke'nin, "Yeni İstihdama Ücret Desteği", "Yeni İstihdama Vergi ve Prim Desteği", "Asgari Ücret Desteği", "Nitelikli İşgücü Eğitimi Desteği", "Kısa Çalışma Ödeneği" gibi, yeni teşvik paketinin önemli başlıklarını içeren sunumu ile devam eden toplantı, katılımcıların fikir alış verişi ve özel sektör temsilcilerinin, Isparta'da istihdamı artırmak için kamu kurumları ile işbirliği yapma taahhütleri ile son buldu. - ISPARTA