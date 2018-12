Isparta'da Jandarmanın Üzerine Araç Süren Tefeci, Konya'da Yakalandı

10 Aralık 2018 Pazartesi 13:56



10 Aralık 2018 Pazartesi 13:56

Isparta'da 'tefecilik' suçundan aranan şahıs 'dur' ikazına uymayarak, kolluk kuvvetlerinin üzerine araç sürdü. Takibe geçen jandarma, kaçan şahsı Konya'ya kadar kovaladı. Araçla kaçarken Konya Hüyük'te yaya kaçmaya devam eden şüpheli kıskıvrak yakalandı.Isparta'da 'tefecilik' suçundan aranan E.T. isimli şahsın Yalvaç ilçesinden Şarkikaraağaç ilçesine seyir halinde olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Jandarmaya bağlı 2 ekip tarafından takibe alındıktan sonra tespit edilen araca 'dur' ihtarında bulunuldu.Aracıyla kaçmaya devam eden E.T., ikaza uymayarak bu kez aracı jandarma ekiplerinin üzerine sürdü. Konya istikametine kaçmaya devam eden şahıs, bu kez Hüyük ilçesine bağlı Yunak Mahallesi'nde aracını bırakarak yaya kaçmayı sürdürdü. Şüpheli E.T. daha sonra kıskıvrak yakalandı.'Tefecilik' suçundan aranan E.T.'nin üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ve ona ait 32 adet mermi ele geçirildiği öğrenildi.Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan E.T.'nin gerekli işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edileceği belirtildi. - ISPARTA