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Isparta'da kaçak avcılara 33 bin 984 lira ceza kesildi

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde yaban keçisi avlayan 4 kişiye 33 bin 984 lira ceza kesildi.

13.01.2020 20:52 | Son Güncelleme: 13.01.2020 20:52Isparta'da kaçak avcılara 33 bin 984 lira ceza kesildi
'nın ilçesinde yaban keçisi avlayan 4 kişiye 33 bin 984 lira ceza kesildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla arazide denetim yaptı.
İlçeye bağlı Çandır köyü mevkisinde silah sesleri duyan ekipler, hızla bölgeden uzaklaşan bir aracı takibe aldı.
Ekiplerce, bölgeye yakın bir iş yerinde yakalanan araçta yapılan aramada av tüfeği ve kafası kesik vaziyette yaban keçi yavrusu ele geçirildi.
Kaçak av yaptıkları tespit edilen dört kişiye toplam 33 bin 984 lira ceza uygulandı.

Sütçüler, Eğirdir, Isparta, Güncel

Kaynak: AA

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