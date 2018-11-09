Isparta'da Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu

Isparta
'da polisin düzenlediği kaçak elektronik sigara operasyonunda çok sayıda elektronik sigara ve aparatları ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarını önlemek amacıyla çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında şüpheli Z.C. ve F.G'nin ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda çok sayıda elektronik sigara, sigara likiti, elektronik sigara aparatları, yedek parçaları ve tamir malzemeleri ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Isparta