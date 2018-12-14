Isparta'da Kaçak İçki Operasyonu

Isparta
'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 58 adet sahte bandrollü kaçak içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde kente kaçak ve sahte bandrollü içki getirildiği yönünde bilgi aldı.
Ekipler, kent merkezinde bulunan 4 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada 2 ruhsatsız av tüfeği ve 58 tane sahte bandrol yapıştırılmış çeşitli miktarlarda alkol ele geçirildi.
Olayla ilgili A.Y ve A.S hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi,Isparta
14 Aralık 2018 Cuma 17:20