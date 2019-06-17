17.06.2019 17:33
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Isparta'da kaçak sigara operasyonu

Isparta

Isparta'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Isparta'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.A'nın Kunduracılar Sitesi'nde boş makaronları kıyılmış tütünle doldurup, Yedişehitler Mahallesindeki tütüncü dükkanında sattığı bilgisine ulaştı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler şüpheli M.A. ve eşi Z.A'yı suçüstü yakaladı.
Operasyonda 1 makaron dolumu yapılan otomatik makine, aynı makineye bağlı kompresör, bin 450 doldurulmuş makaron ve 650 önceden kullanılmış makaron bandrolü ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında 5607 ve 4733 sayılı kanunlara muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Isparta, Güncel

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