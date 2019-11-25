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Isparta'da 'Kadına Şiddete Karşı Sıfır Tolerans' Sergisi

Isparta'da IYAŞ Alışveriş Merkezi'nde Kadına Karşı Sıfır Tolerans sloganıyla anlamlı bir sergi açılışı yapıldı.

25.11.2019 17:08 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:14Isparta'da 'Kadına Şiddete Karşı Sıfır Tolerans' Sergisi
'da IYAŞ Alışveriş Merkezi'nde Kadına Karşı Sıfır Tolerans sloganıyla anlamlı bir sergi açılışı yapıldı. Serginin açılışına Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Budakçı da açılışa katılarak, kadınlara destek verdi.

Isparta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler (AÇSH) İl Müdürlüğü Kadın Sığınma evlerinde kalan kadınlar, Isparta Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü kurslarında eğitim alan kadınlar ve Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu İşte Kadın Projesi katılımcı kadınları tarafından üretilen ürünlerden oluşun sergide el işi onlarca ürün yer alıyor. Sergilenen ürünlerin satışının da yapıldığı sergiden elde edilecek gelir ise ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Serginin açılış kurdelesini kesen Vali Seymenoğlu kadına karşı şiddet başta olmak üzere herhangi bir canlıya uygulanan her türlü şiddete karşı olduklarını söyledi.

Seymenoğlu: "Elbette kadına şiddete hep beraber karşıyız"

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu yaptığı açıklamada, "Elbette kadına şiddete hep beraber kaşıyız. Bunun yanında hangi canlıya karşıya olursa olsun her türlü şiddete hep birlikte karşı durmak zorundayız. Kadınlarımızın bu tür sergilerle kendilerini ifade etmeleri çok önemli onun için onları cesaretlendirmemiz lazım. Sergide emekleri olan İl Müdürlüklerimize ve Kadın Girişimciler Kurulumuza teşekkür ediyorum" dedi

"Kadın Acil Destek"

Sergide İl Emniyet Müdürlüğü de stant açarak, kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının tanıtımını gerçekleştiriyor.

Tüm akıllı telefonlara indirilebilen uygulamada kadınlar gerekli kimlik doğrulamalarını yaptıktan sonra sisteme kayıtlı oluyorlar. Üyeliğini tamamlayan kadınlar, herhangi bir olumsuz durumda uygulamayı kullanarak tek tıklamayla sisteme çağrı göndererek konum bilgisini paylaşıyor. Çağrıyı alan emniyet birimleri ise konuma en yakın ekibi derhal adrese yönlendiriyor. Emniyet Müdürlüğü görevlileri, tüm kadınlara KADES uygulamasını akıllı telefonlarına yüklemelerini tavsiye ederken, uygulama hakkında detaylı bilgiye İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilineceğini aktardı. - ISPARTA

Ömer Seymenoğlu, Isparta, Güncel

Kaynak: İHA

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