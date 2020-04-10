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Isparta'da kaldıkları yurttan evlerine gönderilen umreci sayısı 472 oldu

UMRE dönüşü yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Isparta'da yurda yerleştirilen ve yapılan testleri pozitif çıkan 39 kişi, tedavilerinin ardından evlerine gönderildi.

10.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:02
Isparta'da kaldıkları yurttan evlerine gönderilen umreci sayısı 472 oldu

UMRE dönüşü yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Isparta 'da yurda yerleştirilen ve yapılan testleri pozitif çıkan 39 kişi, tedavilerinin ardından evlerine gönderildi. Böylece, bugüne kadar yurttan tahliye edilen umreci sayısı 472'ye ulaştı.

Suudi Arabistan'dan umreden dönüşü 16 Mart tarihinde Isparta Murat Hudavendigar Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınan 586 kişiden, testleri negatif çıkanlar memleketlerine gönderilmeye devam ediyor. Kentten tahliye olan umrecilerin sayısı her geçen gün artıyor.

Testleri pozitif çıkan, ancak uygulanan tedavisi sonucu iyileşen 39 umreci daha dün tahliye edildi. Isparta Murat Hudavendigar Erkek Öğrenci Yurdu'na gelen 2 otobüsle 39 kişi, Konya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'ya gönderildi. Umreciler, 14 gün daha evlerinde izole olacak.

Dün evlerine gönderilen 39 kişi ile birlikte Isparta'da tahliye edilen umreci sayısı 472'ye ulaştı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Isparta, Umre, Güncel
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