Isparta'da kaldıkları yurttan evlerine gönderilen umreci sayısı 472 oldu (2)
17 KİŞİ DAHA TABURCU EDİLDİIsparta'da karantinaya alınan ve koronavirüs testi pozitif çıkan 16 umreci ile 1 sağlık çalışanı, Isparta Şehir Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından bugün taburcu edildi.
10.04.2020 21:25 | Son Güncelleme: 10.04.2020 21:25
17 KİŞİ DAHA TABURCU EDİLDİ
Isparta 'da karantinaya alınan ve koronavirüs testi pozitif çıkan 16 umreci ile 1 sağlık çalışanı, Isparta Şehir Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından bugün taburcu edildi. Hastaneden sağlık çalışanlarının oluşturduğu koridordan tekerlekli sandalye üzerinde tahliye edilen umreciler, ambulanslara bindirildi. O anlarda ise sağlık çalışanları alkışlarla umrecileri uğurladı. Taburcu edilen umreciler, memleketlerine gönderilecek.
Kaynak: DHA
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