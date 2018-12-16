Isparta'da Kamyonetle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı - Yeniden

16 Aralık 2018 Pazar 13:41



16 Aralık 2018 Pazar 13:41

NOT: İlk haberde '2' olarak verilen kazada ölen kişi sayısı, kaynağından '1' olarak düzeltilmiştir.------------YenidenAli ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, - ISPARTA'da kamyonetle otomobilin çarpışmasıyla meydana kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.Kaza, saat 02.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Hacı İbrahim Parlar Caddesi ile 106. Caddeyi birbirine bağlayan kavşakta meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 32 K 0874 plakalı kamyonetle 32 EZ 096 plakalı otomobil çarpıştı.Kazada araçlarda bulunanlardan Ahmet Eylikler olay yerinde yaşamını yitirdi. 1'i ağır 3 kişi ise götürüldükleri hastanede tedaviye alındı. 3 yaralının tedavisinin sürdüğü belirtildi.