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Isparta'da karantinadaki 16 umreci taburcu edildi

Umre ziyareti dönüşü Isparta'da karantinaya alınan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan 16 umreci taburcu edildi.

10.04.2020 22:32 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:28
Isparta'da karantinadaki 16 umreci taburcu edildi
Umre ziyareti dönüşü Isparta 'da karantinaya alınan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan 16 umreci taburcu edildi.
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdunda karantinada tutulan ve Kovid-19 testleri pozitif çıkınca Isparta Şehir Hastanesindeki sevk edilen umrecilerden 16'sının daha tedavileri tamamlandı.
Hastalar, kendileriyle ilgilenen sağlık çalışanlarının alkışları arasında hastaneden ayrıldı.
Umrecilerin otobüsle memleketlerine gönderileceği belirtildi.
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdunda karantinada tutulan 586 umreciden 440'ı kentten ayrıldı.

Umreden dönen 586 kişi 16 Mart'ta Isparta'daki yurda yerleştirilerek karantinaya alınmış, Kovid-19 testleri negatif çıkan 293'ü evlerine gönderilmişti. Testleri pozitif çıkanlar ise kentteki hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Yurtlar Kurumu, Isparta, Umre, Güncel
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