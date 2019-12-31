Haberler » Güncel » Isparta'da karbonmonoksit gazından etkilenen çift hastaneye kaldırıldı - Haber

Isparta'da karbonmonoksit gazından etkilenen çift hastaneye kaldırıldı

Isparta'da, yattıkları odaya koydukları soba kovasından çıkan karbonmonoksit gazından etkilenen çift tedavi altına alındı.

31.12.2019 00:00 | Son Güncelleme: 31.12.2019 00:56 Isparta'da karbonmonoksit gazından etkilenen çift hastaneye kaldırıldı
Isparta'da, yattıkları odaya koydukları soba kovasından çıkan karbonmonoksit gazından etkilenen çift tedavi altına alındı.
Emre Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Cemile ve Yıldırım Gültekin çiftinden alamayan yakınları, komşularından yardım istedi.
Eve giren komşuları, Gültekin çiftinin hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sobanın içindeki kovayı çıkararak yattıkları odaya koyan çiftin, karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.
İlk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan çiftin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:04   Adana'da tarihi konak çöktü - Haber
01:02   Karbonmonoksit gazından etkilenen çift hastaneye kaldırıldı - Haber
00:54   Açlık grevindeki Filistinli tutuklunun sağlık durumu kötüleşti - Haber
00:54   Başkan Kaplan, yeni yılda çocukları unutmadı - Haber
00:45   Milletvekili Özel'den midibüs kazasındaki yaralılara hastanede ziyaret - Haber
00:02   Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi - Haber
23:50   Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor - Haber
22:58   Kanser hastası şahıs, ameliyat sırasında yanarak öldü - Haber
22:19   İDO ve İBB Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu - Haber
19:28   Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Haber
31.12.2019 01:16:12