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Isparta'da kargo minibüsü engelli aracına çarptı: 1 yaralı

Isparta'da kargo aracı, tekerlekli akülü aracıyla seyreden engelli vatandaşa çarptı.

13.12.2019 21:29 | Son Güncelleme: 13.12.2019 21:40Isparta'da kargo minibüsü engelli aracına çarptı: 1 yaralı
'da kargo aracı, tekerlekli akülü aracıyla seyreden engelli vatandaşa çarptı. Kazada engelli vatandaş hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 18.45 sıralarında Kaymakkapı Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Hükümet Caddesi'nden 121.Cadde istikametine dönüş yapan M.G. yönetimindeki 32 AAC 963 plakalı kargo minibüsü, dönüş yolunda tekerlekli akülü araçla seyreden Yavuz Selim K.'ye çarparak kaza yaptı. Kazada, bedensel engelli Yavuz Selim K. hafif şekilde yaralandı. Durumun verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis ve Polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kazadan sonra kaldırım üzerine çıkartılan engelli vatandaşa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedbir amaçlı olarak ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk ettiler.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlatırken, engelli vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ISPARTA

Isparta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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