Isparta
'da karı- koca sobadan zehirlendi
Isparta'da oturan Mehmet Aybirdi (68) ve Fatma Aybirdi (65) çifti, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.
Ayazmana Mahallesi 4414 Sokak'taki 2 katlı evin üst katında oturan Mehmet ve Fatma Aybirdi çiftinin alt katında oturan kızları, bu sabah eve girdiğinde anne ve babasını hareketsiz yatarken buldu. Kızının ihbarı üzerine olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Mehmet ve Fatma Aybirdi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen Mehmet ve Fatma Aybirdi'nin cenazesi savcının incelemesinin ardından morga konuldu.
Isparta
Kaynak: DHA