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Isparta'da kayıp 3 liseli kızdan 4 gündür haber alınamıyor

Isparta'da 4 gün önce kaybolan lise öğrencileri Tuana Yıldız, Gülizar Soy ve Buse Aydoğan'dan henüz haber alınamadı.

23.02.2020 16:06 | Son Güncelleme: 23.02.2020 17:12

'da 4 gün önce kaybolan lise öğrencileri Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy (16) ve Buse 'dan (16) henüz alınamadı.

Isparta'da Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Tuana Yıldız ile okul arkadaşları Gülizar Soy ve Buse Aydoğan, 20 Şubat perşembe günü öğleden sonra ortadan kayboldu. Aileler, kızlarına ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu.

4 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

4 gündür yapılan tüm aramalara rağmen Tuana, Gülizar ve Buse'den haber alınamadı.Kayıp kızları bulmak için çalışmalarını sürdüren güvenlik güçlerine şu ana kadar birkaç ihbarda bulunulduğu, ancak bunların asılsız olduğu belirtildi. Ailelerin endişeli bekleyişi sürüyor.

Isparta'da kayıp 3 liseli kızdan 4 gündür haber alınamıyor

Aydoğan, Isparta, Güncel

Kaynak: DHA


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