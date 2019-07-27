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Isparta'da kaza yapan araç elma bahçesine yuvarlandı

Isparta'da kaza yapan araç elma bahçesine yuvarlandıISPARTA - Isparta'da şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir araç elma bahçesine yuvarlandı.

27.07.2019 15:06
Isparta'da kaza yapan araç elma bahçesine yuvarlandı
Isparta'da kaza yapan araç elma bahçesine yuvarlandı
ISPARTA - Isparta'da şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir araç elma bahçesine yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Olay dün saat 17.30 sıralarında Konya'dan Isparta istikametinde Gelendost mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Kaya yönetimindeki 09 AFA 14 plakalı araç, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak elma bahçesine yuvarlandı. Araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Gelendost ilçe hastanesine ardından Isparta'ya sevk edildi.

Gelendost, Isparta, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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