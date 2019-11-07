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Isparta'da keklik avlayan kişiye 3 bin 304 lira ceza

Isparta'da tuzak kurarak keklik avlayan kişiye, 3 bin 304 lira ceza para cezası verildi.

07.11.2019 19:12 | Son Güncelleme: 07.11.2019 19:12 Isparta'da keklik avlayan kişiye 3 bin 304 lira ceza
Isparta'da tuzak kurarak keklik avlayan kişiye, 3 bin 304 lira ceza para cezası verildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Isparta Şube Müdürlüğü ekipleri, yasak avcılığı önlemek amacıyla rutin denetim için araziye çıktı.
Devlet Avlağı Kanderesi mevkisinde bir kişinin mühre ve kafesle keklik avladığını tespit eden ekipler, ekipmanlar ile kekliklere el koydu.
Yetkililer, yasak avlanma yapan kişiye 3 bin 304 lira idari para cezası uyguladı.
Keklikler ise daha sonra doğal ortamına bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Isparta, Güncel

Kaynak: AA

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