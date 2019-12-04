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Isparta'da kış lastiği uyarısı

Isparta Şoförler Odası Başkanı Mehmet Yücedağ, kış lastiği uygulamasının 1 Aralık tarihi itibariyle başladığını belirterek, "Ticari ya da özel araç demeden tüm vatandaşlarımız kış lastiği kullanımına dikkat etmeli" uyarısında bulundu.

04.12.2019 13:41 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:46Isparta'da kış lastiği uyarısı
Şoförler Odası Başkanı Mehmet Yücedağ, kış lastiği uygulamasının 1 tarihi itibariyle başladığını belirterek, "Ticari ya da özel araç demeden tüm vatandaşlarımız kış lastiği kullanımına dikkat etmeli" uyarısında bulundu.

Isparta Şoförler Odası Başkanı Mehmet Yücedağ, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Barut Ölçüm Toleransları Hakkındaki Yönetmeliği uyarınca, "Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanılması zorunludur" hükmü bulunduğunu anımsattı.

Ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği uygulamasının 1 Aralık tarihi itibariyle başladığını kaydeden Yücedağ, "1 Aralık'tan itibaren zorunlu kış lastiği takmamanın cezasının 625 TL. Ülkemizde şehirlerarası karayollarında seyreden tüm kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçlar ile ticari otomobillerin 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasındaki dört aylık dönemde kış lastiği takması zorunlu. 1 Aralık'tan itibaren kış lastiği takmayan bu araçlara 625 TL ceza yazılacak. Bu ceza miktarı sadece Aralık ayı için geçerli. Kış lastiği takmamanın cezasının 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ise yeniden değerleme oranında yüzde 22,5 artırılarak 765 TL'ye çıkması bekleniyor" diye konuştu.

"Can ve mal güvenliği için kış lastiği önem taşıyor"

Trafikte ticari araçlar kadar özel araçların da risk taşıdığını ve bu yüzden kış lastiği konusunda çok dikkatli olunması gerektiğine dikkat çeken Yücedağ, "Gizli buzlanma, yağışlar, yolların kayganlaşması vs. gibi risk faktörleri ülkemizdeki tüm araçları etkiliyor. Araştırmalara göre kışın kaza yapma riski yaza göre 6 kat daha fazla. Karlı ve buzlu havalarda yaşanan kazalar genellikle bir ve birden fazla aracın çarpışması şeklinde meydana geliyor. Bu sebeple ticari ya da özel araç demeden tüm vatandaşlarımız kış lastiği kullanımına dikkat etmeli. Özellikle kışa girerken herkes araç muayenesini, bakımını en doğru şekilde yaptırmalı. Aracın kışa hazırlığı külfet gibi görülmemeli. Hepimizin can ve mal güvenliği için kış lastiğinin ve araç bakımının önemi büyük. Ayrıca yoğun kar yağışının ve buzlanmanın olduğu, kış lastiğinin de yetersiz kaldığı durumlarda sürücülerin araçlarında kış mevsiminde bulundurulması zorunlu olan patinaj zinciri ve diğer avadanlıkları bulundurarak ihtiyaç halinde kullanılması durumunda meydana gelebilecek kazaların önüne geçilebilecektir. Sürücülerimizin yola çıkmadan önce hava şartlarına göre gerekli tedbirleri alması, kaza riskini en aza indirerek can ve mal kaybının önlenecektir" dedi. - ISPARTA

Mehmet Yücedağ, Isparta, Aralık, Araç, Güncel

Kaynak: İHA

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