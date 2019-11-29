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Isparta'da 'Komando' olan yabancı askerlere Somali'de 'Türk' usulü askeri tören

Isparta'da 1 Ağustos'ta başlayarak, 14 Kasım'a kadar 'Komando Temel Eğitimi' alan Somali askerleri için ülkelerinde Silahlı Kuvvetlere teslim töreni düzenlendi.

29.11.2019 16:41 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:47Isparta'da 'Komando' olan yabancı askerlere Somali'de 'Türk' usulü askeri tören
'da 1 Ağustos'ta başlayarak, 14 Kasım'a kadar ' Temel Eğitimi' alan askerleri için ülkelerinde Silahlı Kuvvetlere teslim töreni düzenlendi.

Somali'de gerçekleştirilen teslim törenine, Türkiye Cumhuriyeti Mogadişu Büyükelçi Vekili Ozan Pekin, Somali Savunma Bakanı Hassan Ali Mohamed, Genel Kurmay Başkanı Tuğgeneral Odawa Yusuf Rage, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanı Piyade Albay Gaffar Gören, yabancı askeri misyon temsilcileri ve Somalili asker aileleri katıldı.

Törenle ilgili Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığında 27 Nisan 2019 tarihinde başlayan temel askerlik eğitimini ve müteakiben Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı/Isparta'da 1 Ağustos 2019 tarihinde başlayan Komando Temel Eğitimini başarıyla tamamlayarak, 14 Kasım 2019 tarihinde Somali'ye dönen '3. Piyade Taburunun Somali Silahlı Kuvvetlerine Teslim Töreni', 28 Kasım 2019 tarihinde Anadolu Kışlasında (Mogadişu/Somali) gerçekleştirilmiştir" denildi. - ISPARTA

Komando, Isparta, Somali, Güncel

Kaynak: İHA

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