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Isparta'da korkutan yangın

Isparta'da korkutan yangın Isparta merkez Karaaağaç Mahallesi'nde tek katlı bir binanın bahçesinde çıkan yangın mahalleliye korku dolu anlar yaşattı.

25.03.2020 13:29 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:32

Isparta 'da korkutan yangın

ISPARTA - Isparta merkez Karaaağaç Mahallesi'nde tek katlı bir binanın bahçesinde çıkan yangın mahalleliye korku dolu anlar yaşattı. Evin kömürlük ve eşya deposu kısmında çıkan yangının evlere sıçramadan söndürüldü.

Isparta Karaağaç Mahallesi 1809 sokakta saat 11.00 sularında yalnız yaşayan 70 yaşındaki Kezban A.'nın yaşadığı tek katlı evin bahçesindeki otluk alandaki kömürlük ve eşya deposunda henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine vatandaşlar itfaiyeye haber verirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve emniyet ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi büyüyen alevlere anında müdahale etti. Yangın itfaiyenin çabası sonrasında kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sırasında Keziban A'nın evde olmaması ve yangının etraftaki evlere sıçramaması olası yaralanma ya da can kaybını önledi. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Isparta’da korkutan yangın

Kaynak: İHA

Etiketler : İtfaiye, Isparta, Yerel

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Isparta'da korkutan yangın

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