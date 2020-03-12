Isparta'da kötü kokunun bertarafında son viraja girildi
Isparta Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünce, Atık Su Arıtma Tesisinden çıkan arıtılmış suların kapalı sisteme alınarak şehir dışına taşınması ile ilgili olarak gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor.
12.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:20
Isparta Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünce, Atık Su Arıtma Tesisinden çıkan arıtılmış suların kapalı sisteme alınarak şehir dışına taşınması ile ilgili olarak gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda bu kapsamda 5 bin 200 metrelik hattın, 2 bin 200 metrelik bölümü 2019 yılında tamamlanmıştı. Bunun yanısıra Deri Organize Sanayi Bölgesi (DOSB) atıklarının kapalı sisteme alınması amacıyla gerçekleştirilen bir kilometrelik çalışmalar ise daha önce bitirilmişti.
Arıtılmış suların kapalı sisteme alınarak şehir dışına taşınması için 2020 yılı çalışmalarında kalan 3000 metrelik hat döşeme çalışmaları ise şehrin dış bölümünden, yerin 4-4,5 metre derinlikten, arıtma tesislerine doğru gerçekleştiriliyor.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda kötü koku sorununu bu sene içerisinde bitireceklerini dile getiren Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Halil Turan, "Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda kötü koku sorununu bu sene bitirmiş olacağız. Arıtma tesislerimizden şu an bulunduğumuz son nokta 5 bin 200 metreydi. Bunun 2 bin 200 metresini geçen yıl tamamladık. 3 bin metrelik bölümü de son kısımdan başlayıp, arıtma tesisine doğru götürüyoruz. Ekiplerimiz 4-4,5 metre derinlikte çalışıyor. Son olarak 2,5 milyon liralık bir büz ihalemiz oldu. Kalan kısmını da bu sene tamamlayıp dıştan akan suyu kapalı sisteme almış ve bu kötü koku sorununu da kökünden çözmüş olacağız" dedi. - ISPARTA
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda bu kapsamda 5 bin 200 metrelik hattın, 2 bin 200 metrelik bölümü 2019 yılında tamamlanmıştı. Bunun yanısıra Deri Organize Sanayi Bölgesi (DOSB) atıklarının kapalı sisteme alınması amacıyla gerçekleştirilen bir kilometrelik çalışmalar ise daha önce bitirilmişti.
Arıtılmış suların kapalı sisteme alınarak şehir dışına taşınması için 2020 yılı çalışmalarında kalan 3000 metrelik hat döşeme çalışmaları ise şehrin dış bölümünden, yerin 4-4,5 metre derinlikten, arıtma tesislerine doğru gerçekleştiriliyor.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda kötü koku sorununu bu sene içerisinde bitireceklerini dile getiren Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Halil Turan, "Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda kötü koku sorununu bu sene bitirmiş olacağız. Arıtma tesislerimizden şu an bulunduğumuz son nokta 5 bin 200 metreydi. Bunun 2 bin 200 metresini geçen yıl tamamladık. 3 bin metrelik bölümü de son kısımdan başlayıp, arıtma tesisine doğru götürüyoruz. Ekiplerimiz 4-4,5 metre derinlikte çalışıyor. Son olarak 2,5 milyon liralık bir büz ihalemiz oldu. Kalan kısmını da bu sene tamamlayıp dıştan akan suyu kapalı sisteme almış ve bu kötü koku sorununu da kökünden çözmüş olacağız" dedi. - ISPARTA
Kaynak: İHA
Etiketler : Şükrü Başdeğirmen, Isparta, Güncel
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