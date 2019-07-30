Haberler» Güncel» Haber

Isparta'da Kurban Bayramı'nda Aşevi için et yardımı toplanacak

Isparta Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından bu yıl Kurban Bayramı'nda da Aşevi Müdürlüğü vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan sıcak yemeklerde kullanılmak üzere yardımsever vatandaşlardan et yardımı toplanacak.

30.07.2019 12:46 Isparta'da Kurban Bayramı'nda Aşevi için et yardımı toplanacak
Isparta Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından bu yıl Kurban Bayramı'nda da Aşevi Müdürlüğü vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan sıcak yemeklerde kullanılmak üzere yardımsever vatandaşlardan et yardımı toplanacak.

Isparta'da 29 yıldan bu yana faaliyet gösteren Valilik SYDV'ye bağlı Aşevi Müdürlüğü, haftanın 6 gününde dağıtılan 3 çeşit yemek ile bin 200 kişiye umut oluyor.

Kentte, engelli, yardıma muhtar ve fakirlere sağlanan sıcak yemek ve ekmek dağıtımı hizmetlerine katkı sunulması için bu yıl Kurban Bayramı'nda da et toplama kampanyası yapılacak.

Valilik koordinesinde yapılacak kampanyada toplanan etlerin, ihtiyaç sahipleri için yapılacak olan yemeklerde kullanılacağı belirtilirken, bağış yapmak isteyenlerden dileyenlerin adreslerinden, dileyenlerin de kuruma giderek destek sağlayabileceği kaydedildi. - ISPARTA

Isparta Valiliği, Kurban Bayramı, Isparta, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:12   MEB Coğrafi Bilgi Sistemi Tanıtım Toplantısı (2)
15:11   AK Partili İskenderoğlu muhtarlarla görüştü
15:11   NATO hattından yakıt çalmak isteyen 2 şüpheli kazdıkları çukurda yakalandı
15:10   MHP'li Milletvekili Arkaz: "Ankara dışında en çok kaldığım şehir olan memleketim Sivas'ı küçümsemek...
15:09   AYM'nin akademisyenler için "hak ihlali" kararına tepki
15:09   Garnizon Komutanı Köşker'den Başsavcı Yazıcı'ya ziyaret
15:09   "Suriyeli öğrencilere yönelik üç model geliştirdik"