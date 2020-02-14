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Isparta'da kurtlar keçilere saldırdı

Isparta'nın Gelendost ilçesi Akdağ köyünde çobanlık yapan Ali Ermiş, 35 keçisinin 4 kurt tarafından öldürüldüğünü ifade etti.

14.02.2020 17:27 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:27Isparta'da kurtlar keçilere saldırdı
'nın ilçesi köyünde çobanlık yapan Ali Ermiş, 35 keçisinin 4 kurt tarafından öldürüldüğünü ifade etti.

Isparta'da, 25 gün önce Milli Park Görevlilerinin ruhsatsız silahını aldığını ve bin 500 TL para cezasını ödediğini iddia eden çoban Ali Ermiş, "Isparta Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği üyesiyim. Bundan yaklaşık 25 gün önce Milli Park Görevlileri geldi. Ruhsatsız silahımı aldım. 'Ben avcı değilim, çobanım' desem de aldılar. Çobanlık belgem de vardı. En kısa sürede ruhsatını alacaktım. Avcı değilim. Ancak hayvanları korumak için silah taşıyorum. Köy Muhtarı Halil Şahin de olaylara şahit. Domuz, kurt, çakal var. Salı günü akşamüzeri kurtlar, keçilerime saldırdı. Hayvanlar panik yapınca sağa sola dağıldı. Silahım olmayınca en az 4 kurt keçilerime saldırdı" diye konuştu.

Konuyla ilgili Gelendost İlçe Tarım Müdürlüğüne başvuru yaptığını anlatan Çoban Ermiş, "Toplamda 90 ile 95 hayvanım vardı. 95 hayvanımın 35'i telef oldu. Sayımı yapmalarını istedim. Hayvanlarımın hepsinde kulaklarında küpe var, kayıtlılar. Mağdur oldum. Devletimize güveniyorum" diye konuştu. - ISPARTA

Gelendost, Isparta, Akdağ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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