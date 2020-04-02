Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Isparta'da kuyumcular nöbet sistemine geçiyor

Isparta'da kuyumcular nöbet sistemine geçiyor Isparta Kuyumcular Derneği Başkanı Aytekin Hızlan: "Kuyumcu esnafı bir gün çalışıp, 2 gün çalışmayacak" Isparta'da kuyumcular korona virüs tedbirleri kapsamında aldıkları karar doğrultusunda nöbet sistemine geçiyor.

02.04.2020 19:35 | Son Güncelleme: 02.04.2020 19:36
Isparta 'da kuyumcular nöbet sistemine geçiyor
Isparta Kuyumcular Derneği Başkanı Aytekin Hızlan: "Kuyumcu esnafı bir gün çalışıp, 2 gün çalışmayacak"
ISPARTA - Isparta'da kuyumcular korona virüs tedbirleri kapsamında aldıkları karar doğrultusunda nöbet sistemine geçiyor. Kent merkezinde aynı gün 43 kuyumcudan sadece 15'i açık olacak.
Yeni tip korona virüs(kovid-19) ile ilgili şehirlerde gerek İçişleri Bakanlığı genelgeleri gerekse İl Hıfzıssıhha Kurulları kararı gereğince tedbirler arttırılıyor. Bazı esnaf grupları da kendi tedbirlerini almaya çalışıyor. Bu kapsamda Isparta'da, kuyumcu esnafı, ortak aldıkları karar doğrultusunda nöbetleşe çalışma sistemine geçiyor. Isparta Kuyumcular Derneği Başkanı Aytekin Hızlan, kent merkezi ve Eğirdir İlçesi'ndeki kuyumcuların hem kendi hem de halkın sağlığı açısından nöbet sistemiyle bir gün çalışıp, 2 gün çalışmayacaklarını açıkladı. Şehir merkezi ve Eğirdir İlçesi'nde uygulanacak olan nöbet sisteminde 3 grup oluşturulduğunu belirten Hızlan, "3 grup halinde 3 gün dönüşümlü olarak nöbet tutacağız. Esnafımız bir gün açacak, 2 gün kapalı kalacak. Hem piyasada işlerin durgun olması hem de sağlık açısından bu uygulamayı yapmayı uygun gördük" diye konuştu.
"Korona virüs tehdidi geçene kadar çalışma saatlerimiz farklı olacak"
Isparta merkezde 43, Eğirdir'de ise 6 kuyumcu ile bu kararı aldıklarını ifade eden Hızlan, çalışma saatlerinde de değişikliğe gittiklerini belirtti. Hızlan, Isparta'da kuyumcu esnafının korona virüs salgını tehdidi boyunca 10.00-17.30 saatleri arasında çalışacaklarını kaydetti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Isparta’da kuyumcular nöbet sistemine geçiyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Eğirdir, Isparta, Yerel

Haberin Videosu :

Isparta'da kuyumcular nöbet sistemine geçiyor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Yerel ››Isparta'da kuyumcular nöbet sistemine geçiyor - Haberler

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

21:06: Kılıçdaroğlu, konfederasyon temsilcileri ile görüştü - Haberler 21:04: Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'yu Çapa Tıp Fakültesi'nde andılar - Haberler 21:00: Koronavirüs: İngiltere en geç ay sonunda günde 100 bin test yapmayı hedefliyor - Haberler 21:00: Özhaseki: "Cumhurbaşkanımız belediyelere 'İhtiyaçları hızlı giderin' talimatı verdi" - Haberler 20:59: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Kim olursa olsun 14 günlük karantinaya tabidir" - Haberler 20:35: Son Dakika: Almanya ve Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 588 kişi öldü - Haberler 20:24: ABD'li uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir - Haberler 19:31: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı 19:11: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi - Haberler 17:31: Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı - Haberler 17:30: Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı - Haberler 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?