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Isparta'da mevsimlik tarım işçileri koordinasyon kurulu oluşturuldu

Isparta'da yeni tip korona virüs salgınının tarımsal üretimi olumsuz etkilememesi amacıyla Mevsimlik Tarım İşçileri Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.

08.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:22
Isparta'da mevsimlik tarım işçileri koordinasyon kurulu oluşturuldu
Isparta 'da yeni tip korona virüs salgınının tarımsal üretimi olumsuz etkilememesi amacıyla Mevsimlik Tarım İşçileri Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs(Kovid-19) ile ilgili tedbirler alınırken, tarımsal üretimin de devam etmesi amacıyla bir dizi önlemlere başvuruluyor. Bu kapsamda Isparta'da Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında mevsimlik tarım işçilerinin bulundukları şehirlerden farklı illere gidişlerinde yaşanabilecek aksamaların önüne geçilmesi ve korona virüs salgınının hızında oluşturacağı olumsuz etkilerin en aza indirilmesi amacıyla 'Mevsimlik Tarım İşçileri Koordinasyon Kurulu' oluşturuldu.

Mevsimlik tarım işçileri sağlık kontrollerinden geçirilecek

Konuyla ilgili Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamada kente diğer illerden gelen ve diğer illere gidecek olan tarım işçilerinin seyahatlerinin valilik iznine bağlı olduğu belirtildi. Açıklamada, "Mevsimlik tarım işçilerinin ilimize gelişinde veya talep halinde ilimizden çıkışında her iki il valiliğinin birlikte belirleyeceği zamanda harekete geçilmeden önce gerekli sağlık kontrollerine tabi tutulduktan sonra toplu ulaşım araçları ile (seyrekleştirme kurallarına uygun olarak) çıkış ilinden transit şekilde varış iline hareket ettirilecektir. İlimizde hali hazırda çalışmakta olan mevsimlik tarım işçileri il/ilçe sağlık müdürlüğünce gerekli kontrollerinin yapılarak sorun tespit edilmeyenler kovid-19 hastalığı korunma kurallarına uymak şartıyla çalışmalarına devam edecektir" ifadeleri kullanıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ömer Seymenoğlu, Isparta, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Isparta'da mevsimlik tarım işçileri koordinasyon kurulu oluşturuldu - Haberler

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