Isparta'da öğrenciye tekme attığı iddia edilen okul müdürünün yargılanmasına başlandı
Isparta'da bir öğrenciye tekme attığı gerekçesiyle hakkında "basit yaralama" suçundan dava açılan okul müdürü hakim karşısına çıkarıldı.
11.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:32
Isparta 'da bir öğrenciye tekme attığı gerekçesiyle hakkında "basit yaralama" suçundan dava açılan okul müdürü hakim karşısına çıkarıldı.
Isparta 4. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık okul müdürü A.Y, müşteki öğrenci A.Ö, ailesi ve taraf avukatları katıldı.
Söz verilen sanık, olay günü okulda yangın tatbikatı olduğunu, çocukların kargaşayla arkadan öne doğru ilerlediğini söyledi.
Ön tarafta tatbikatta kullanılan yanıcı madde bulunduğu belirten A.Y, çocuklara engelleme maksadıyla ayağını yere vurduğunu öne sürdü.
Bu hareketi çocukları koruma içgüdüsüyle yaptığını savunan sanık okul müdürü, "Herhangi bir kaza çıkmasını engellemek amacıyla bu eylemi gerçekleştirdim. Yaralama amacıyla vurmadım." ifadelerini kullandı.
Öğrenci A.Ö. ise okul müdürünün, yangın tatbikatında yere çöktüğü sırada gelerek yüzüne tekme attığını iddia etti.
Sanığın başka bir arkadaşının da kolunu çektiğini ileri süren A.Ö, "Eve gittiğimde olayı babama anlattım. Babam, 'Sen bir terbiyesizlik yaptın mı?' diye sordu. Babamla birlikte okula gittik, rehberlik öğretmeni ile konuştuk. Sonra hastaneden rapor aldık. Sanık bilerek yüzüme tekme attı. Şikayetçiyim." diye konuştu.
Mahkeme, öğrencinin yüz bölgesinde yaralanmadan dolayı kalıcı bir iz oluşup oluşmadığının tespitine ilişkin rapor hazırlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
Öğrencinin babası İsmail Ö, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik kamerası görüntülerinin okul müdürünün attığı tekmeyi açık bir şekilde gösterdiğini iddia etti.
Işıkkent Mahallesi'ndeki Şehit Göksel Koç Ortaokulunun bahçesinde geçen ay yangın tatbikatı yapıldığı sırada okul müdürü A.Y'nin öğrenci A.Ö'nün yüzüne tekme attığı öne sürülmüştü. Öğrencinin babasının şikayeti üzerine okul müdürü hakkında "basit yaralama" suçundan dava açılmış, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan idari soruşturmadaysa uyarı cezası verilmişti.
Isparta 4. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık okul müdürü A.Y, müşteki öğrenci A.Ö, ailesi ve taraf avukatları katıldı.
Söz verilen sanık, olay günü okulda yangın tatbikatı olduğunu, çocukların kargaşayla arkadan öne doğru ilerlediğini söyledi.
Ön tarafta tatbikatta kullanılan yanıcı madde bulunduğu belirten A.Y, çocuklara engelleme maksadıyla ayağını yere vurduğunu öne sürdü.
Bu hareketi çocukları koruma içgüdüsüyle yaptığını savunan sanık okul müdürü, "Herhangi bir kaza çıkmasını engellemek amacıyla bu eylemi gerçekleştirdim. Yaralama amacıyla vurmadım." ifadelerini kullandı.
Öğrenci A.Ö. ise okul müdürünün, yangın tatbikatında yere çöktüğü sırada gelerek yüzüne tekme attığını iddia etti.
Sanığın başka bir arkadaşının da kolunu çektiğini ileri süren A.Ö, "Eve gittiğimde olayı babama anlattım. Babam, 'Sen bir terbiyesizlik yaptın mı?' diye sordu. Babamla birlikte okula gittik, rehberlik öğretmeni ile konuştuk. Sonra hastaneden rapor aldık. Sanık bilerek yüzüme tekme attı. Şikayetçiyim." diye konuştu.
Mahkeme, öğrencinin yüz bölgesinde yaralanmadan dolayı kalıcı bir iz oluşup oluşmadığının tespitine ilişkin rapor hazırlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
Öğrencinin babası İsmail Ö, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik kamerası görüntülerinin okul müdürünün attığı tekmeyi açık bir şekilde gösterdiğini iddia etti.
Işıkkent Mahallesi'ndeki Şehit Göksel Koç Ortaokulunun bahçesinde geçen ay yangın tatbikatı yapıldığı sırada okul müdürü A.Y'nin öğrenci A.Ö'nün yüzüne tekme attığı öne sürülmüştü. Öğrencinin babasının şikayeti üzerine okul müdürü hakkında "basit yaralama" suçundan dava açılmış, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan idari soruşturmadaysa uyarı cezası verilmişti.
Kaynak: AA
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