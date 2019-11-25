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Isparta'da öğretmenler günü kutlaması

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Isparta Valiliği ve Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kutlama programı düzenlendi.

25.11.2019 14:09 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:14Isparta'da öğretmenler günü kutlaması
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Valiliği ve Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kutlama programı düzenlendi.

Özel bir okulda düzenlenen programa Isparta Vali Yardımcısı Haluk Şimşek, İl Milli Eğitim Müdürü Ceylan Çaylak, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Programda ilk olarak öğretmenlik mesleğine uzun yıllar emek veren ve emekliye ayrılan öğretmenlere plaket takdim edildi. Ardından mesleğe yeni başlayan aday öğretmenlerin yemin töreni yapıldı.

Kutlama programına Kamile Gürkan İlkokulu ve Ortaokulu öğretmenleri tarafından oluşturulan Anadolu korosu ile devam edildi. Koroda çeşitli yörelerden türküler söyleyen öğretmenler katılımcılardan alkış aldı.

İlk defa böyle bir etkinlik hazırladıklarını, boş zamanlarında ve öğle aralarında çalıştıklarını söyleyen öğretmenler, amatör olmalarına rağmen gayet güzel bir gösteri sundukları için mutlu olduklarını ve tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladıklarını belirtti. - ISPARTA

Isparta Valiliği, Isparta, Güncel

Kaynak: İHA

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