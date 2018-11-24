Isparta'da Öğretmenler Moral Depoladı

Isparta
'nın Eğirdir
ilçesi'nde 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle öğretmenler arası Voleybol ve Masa Tenisi turnuvası düzenlendi.
Eğirdir ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen öğretmenler arası Voleybol ve Masa Tenisi Turnuvası neşe içinde geçti. 10 Okul takımının mücadele ettiği Voleybol turnuvasında Barla
İlkokulu takımı birinciliği göğüslerken, Yukarı Gökdere
Mustafa Köklü Ortaokulu takımı ikinci, Gökçehöyük Ortaokulu takımı üçüncü, Sarıidris
Ortaokulu takımı dördüncü oldu.
FairPlay Ödülü ise Bağlar
Ortaokulu takımının oldu. Masa Tenisi Turnuvasına 7 Kadın, 12 erkek öğretmen katıldı.
Kadınlar arasında dereceye giren öğretmenler de ise; birinci Meryem
Uzunyol (Gökçehöyük Ortaokulu), ikinci Hatice
Topkatya (Gökçehöyük Ortaokulu), üçüncü Demet Bedel Armut (Prof. Dr. Turan Yazgan Anadolu Lisesi
) oldu.
Masa Tenisi Erkeklerde Gökçehöyük Ortaokulu öğretmenleri ödülleri topladı.
Öğretmenler arasında yardımlaşmayı ve dayanışmayı artırmak için düzenlenen Masa Tenisi Turnuvasında Gökçehöyük Ortaokulu öğretmenleri ödülleri topladı. Masa Tenisi turnuvası sonucunda birinci Kadir Babur, ikinci Sami Özer, üçüncü ise Enes Doğru oldu.
Öğretmenlerin kupa ve madalyalarını Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Can Serhan Altay
ve hakem öğretmenler tarafından takdim edildi.
Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, "Öğretmenlerimizin moral ve motivasyonlarını arttırmak için böyle bir organizasyon düzenledik. Turnuvalarımız oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçti. Öğretmenlerimizin yoğun ilgisi bizleri de memnun etti. Turnuvalara katılan ve dereceye giren bütün arkadaşlarımı kutluyorum" dedi. - ISPARTA
24 Kasım 2018 Cumartesi 11:28