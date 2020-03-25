Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Isparta'da öğretmenler sağlıkçılar için kalkanlı maske üretiyor - Haberler

Isparta'da öğretmenler sağlıkçılar için kalkanlı maske üretiyor

Isparta'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde öğretmenler, korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarının kullanması amacıyla gönüllü olarak 3D yazıcılarda kalkanlı yüz maskesi üretiyor.

25.03.2020 16:43 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:43
Isparta'da öğretmenler sağlıkçılar için kalkanlı maske üretiyor
Isparta 'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde öğretmenler, korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarının kullanması amacıyla gönüllü olarak 3D yazıcılarda kalkanlı yüz maskesi üretiyor.

Çin'den tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'ye de gelen yeni tip Korona virüsle fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarının virüs tehdidinden korunabilmesi için adeta tüm Türkiye seferler oldu. Bu kapsamda Isparta'da da İl Müdürlüğü koordinesinde öğretmenler tarafından 3D yazıcılarda kalkanlı yüz maskesi üretimi başladı. Kalkanlı maske üretimine Isparta Gençlik Merkezi liderleri de destek veriyor. Üretimler evde gerçekleştirilirken, öğretmenler sağlık müdürlüğünün talebi üzerine 40 bin kalkanlı maskeyi yetiştirmeye çalışıyor.

Yılmaz: "Tüm okullardaki 3D yazıcıları kullanıyoruz"

Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, kalkanlı maske üretimi talebinin sağlık müdürlüğüne kendilerinden gittiğini belirtti. Yılmaz, "Ülkemizin içerisinde bulunduğu korona virüs salgını durumundan kolaylıkla sıyrılabilmesi adına İl Sağlık Müdürlüğü'yle görüşerek okullarımızdaki 3D yazıcılarda kalkanlı yüz maskesi yapabileceğimizi söyledik. Sağlık Müdürlüğümüzde ilk örneğini gönderdik ve onlar da tasarıma katkı sundular. Biz de o görüşe binaen üretime başladık. İlçelerimizde dahil olmak üzere tüm okullarımızdaki 3 boyutlu yazıcılar için talimat verdik. Üretim için gerekli olan filament ve asetat ihtiyacını karşılayarak öğretmenlerimiz ev ortamlarında üretime başladılar" diye konuştu.

"40 bin maske talebi geldi"

Sağlık Müdürlüğü'nün doktorlarla yaptığı görüşme sonrasında 40 bin gibi bir talebi olduğunu ifade eden Yılmaz, günde 250-300 maske üretimini gerçekleştirmeleri durumunda istenen talebe kısa sürede yanıt verebileceklerini söyledi.

Tüzel: "Üretimi yaklaşık 2-2.5 saat sürüyor"

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı kalkanlı maske üretimine Isparta Gençlik Merkezi liderleri de katkı sunuyor. Gençlik Merkezi Gençlik Liderlerinden Furkan Tüzel, tasarımların 3 boyutlu yazıcılara yüklenmesinin ardından üretimin gerçekleştiğini belirtti. Kalkanlı maskenin üç parçadan oluştuğuna değinen Tüzel, "Üst, alt parçası ve önünde şeffaf bir madde var. Bunların montajıyla maske hazır hale geliyor. Üretimi yaklaşık 2-2.5 saat sürüyor" diye konuştu. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Isparta, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

ABD’de tablo ağırlaşıyor! Vaka ve ölüm sayısı arttı Haberler
ABD'de tablo ağırlaşıyor! Vaka ve ölüm sayısı arttı
İstanbul’da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat Haberler
İstanbul'da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti Haberler
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı Haberler
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı
Siirtli amca, memleketinin lezzetini isteyince ekipler hemen getirdi Haberler
Siirtli amca, memleketinin lezzetini isteyince ekipler hemen getirdi
Bu görüntüler turizm cenneti ilimizden! Yasaklar durduramadı Haberler
Bu görüntüler turizm cenneti ilimizden! Yasaklar durduramadı
İlginç ’Evde Kal’ çağrısı: Tabut bağladığı aracından sela dinletti Haberler
İlginç 'Evde Kal' çağrısı: Tabut bağladığı aracından sela dinletti
Yaşlı adama zorla kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu Haberler
Yaşlı adama zorla kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

17:33: Virüsün kaynağı yaşlılar değil! - Haber 17:32: Putin'in koronavirüslü hastayla konuştuğu anların görüntüsü yayınlandı - Haber 17:32: İstanbul polisinden vatandaşlara "Zaruri olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısı (2) - Haber 17:30: Terminallerde dezenfeksiyon işlemi devam ediyor - Haber 17:30: Osmanlı mirası tarihi çarşılar geçici süreyle kapatıldı - Haber 17:00: ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi - Haber 16:54: Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Haber 16:27: Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı - Haber 16:16: Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım - Haber 16:13: Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu - Haber 15:15: Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler