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Isparta'da okullar kar nedeniyle tatil edildi - (3) Yeniden

NOT: Kaynağından yapılan düzeltme ile Aksu ilçesinde eğitime ara verilmediği öğrenildi.

07.01.2020 00:29 | Son Güncelleme: 07.01.2020 00:29 Isparta'da okullar kar nedeniyle tatil edildi - (3) Yeniden

NOT: Kaynağından yapılan düzeltme ile ilçesinde eğitime ara verilmediği öğrenildi. Aksu ilçesi çıkartılarak yeniden geçildi.

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Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, - ISPARTA'da devam eden kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve 6 ilçenin tamamında, 2 ilçenin ise taşımalı eğitim yapılan okullarında ve bazı köylerinde eğitime ara verildi. 'da dün gece başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar yağışı nedeniyle kent merkezi, belde ve köyleriyle Şarkikaraağaç, Eğirdir, Gelendost, Senirkent, Uluborlu ve Yenişarbademli ilçelerinin merkez, belde ve köylerinde, Yalvaç ilçesinin taşımalı eğitim yapan okulları ile belde ve köylerdeki okullarda, Sütçüler ilçesinin ise Kesme ve Kasımlar köylerindeki okullarda 7 Ocak Salı günü eğitim öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.



Isparta, Aksu, Güncel

Kaynak: DHA

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