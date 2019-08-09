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Isparta'da öldürülen kadının yol kenarında cesedi bulundu

ISPARTA'da, Uluğbey köyü girişinde kimliği henüz belirlenemeyen, vücudunun pek çok yerinde kesikler olan 40 yaşlarında kadın cesedi bulundu.

09.08.2019 14:24 Isparta'da öldürülen kadının yol kenarında cesedi bulundu
ISPARTA'da, Uluğbey köyü girişinde kimliği henüz belirlenemeyen, vücudunun pek çok yerinde kesikler olan 40 yaşlarında kadın cesedi bulundu. Kadının, kesici ve delici aletlerle öldürüldüğü tespit edildi.
Olay, saat 09.30 sıralarında Senirkent ilçesinde Uluğbey Köyü'nde meydana geldi. Türbe mevkisinde 40 yaşlarında bir kadının hareketsiz halde yattığını görenler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede kadının kesici ve delici aletler kullanılarak öldürüldüğü, başında ve vücudunun pek çok yerinde kesikler bulunduğu tespit edildi. Ceset, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Senirkent Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma kadının kimliğini ve neden öldürüldüğünü belirlemek için çalışma başlattı.



Jandarma, Uluğbey, Güncel

Kaynak: DHA

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