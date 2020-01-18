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Isparta'da öldürülen üniversiteli Güleda Cankel'in ismi memleketinde yaşatılacak

Isparta'da eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in ismi, yaşadığı evin bulunduğu sokağa verilecek.

18.01.2020 18:38 | Son Güncelleme: 18.01.2020 18:38Isparta'da öldürülen üniversiteli Güleda Cankel'in ismi memleketinde yaşatılacak
'da eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in ismi, yaşadığı evin bulunduğu sokağa verilecek.
Kent Konseyi'nin Olağan Genel Kurulu, Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Genel Kurulda Kent Konseyi'nin görev süresi içerisindeki faaliyetlerini anlatan sunum yapıldı.
Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Dilek Bulut tarafından Güleda Cankel'in adının Muğla'da yaşadığı evin bulunduğu sokağa verilmesi için belediye meclisine önerge sunuldu.
Bulut, meclisin son toplantısında, Güleda Cankel'in, Muğla Menteşe Ortaköy Mahallesi'nde yaşadığı evin bulunduğu sokağa isminin verilmesi kararı alındığını ifade etti.
Isparta Fatih Mahallesi'nde 19 Kasım'da bir apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü birinci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı Zafer P. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Menteşe, Isparta, Güncel

Kaynak: AA

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