Haberler » Güncel » Isparta'da organ bağışı için stant açıldı

Isparta'da organ bağışı için stant açıldı

Isparta Şehir Hastanesi'nde Organ Bağışı Haftası dolayısıyla bağış standı açıldı.

05.11.2019 18:26 | Son Güncelleme: 05.11.2019 18:26Isparta'da organ bağışı için stant açıldı
Isparta Şehir Hastanesi'nde Organ Bağışı Haftası dolayısıyla bağış standı açıldı.

Isparta Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ramazan Arkın Çerikan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastane olarak organ bağışıyla alakalı tüm etkinliklere katıldıklarını söyledi.

Organ bağışında farkındalık oluşturmak amacıyla yıl boyunca çeşitli eğitimler yaptıklarını anlatan Çerikan, her bir organ bağışının hayatim önem taşıdığını vurguladı.
Vatandaşlara organ bağışı çağrısında bulunan Çerikan, "Organlar toprak olduktan sonra hiçbir işe yaramıyor. Toprak olacağına hayat olsun, can olsun, hayat kurtarsın." diye konuştu.

Organ Bağışı Haftası, Şehir Hastanesi, Isparta, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:28 Şanlıurfa çırçır fabrikasındaki yangını film gibi izlediler
19:28 Diriliş Ertuğrul'un Süleyman Şah'ı Gökhan'a gurbetçilerden yoğun ilgi
19:28 Gevrek: "(Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı) Pazar günü maalesef çok ciddi hatalar oldu"-...
19:28 AB, İran nükleer anlaşmasından endişeli
19:26 Önce kampanya düzenleyip, sonra sokak hayvanlarını beslediler
19:21 Uzmanlardan "Vietnam tarçını" uyarısı: Hayati tehlike oluşturabilir
18:52 İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Karaca'dan "ıspanak" açıklaması: Ispanakta sağlığa aykırı hiçbir şey bulunmadı
18:36 Birleşmiş Milletler, Irak'taki gösterilerde 254 kişinin öldüğünü açıkladı
18:15 Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu
17:32 Düğünde damadın cebinden para çaldı, ardından çalan müzik eşliğinde oynadı
5.11.2019 19:29:35