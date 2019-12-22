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Isparta'da otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

22.12.2019 17:48 | Son Güncelleme: 22.12.2019 17:48 Isparta'da otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
'nın ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Recep Özdemir'in kullandığı 07 HJS 78 plakalı otomobil, Isparta-Konya kara yolu Fele Pınarı mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Sude, Enes, Miyase ve Esma Özdemir ile Şerife Kazancı yaralandı.

Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Enes Özdemir (11), burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kazanın, otomobilin lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiği iddia edildi.

Recep Özdemir, Şarkikaraağaç, Isparta, Güncel

Kaynak: AA

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