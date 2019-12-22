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Isparta'da otomobil devrildi: 6 yaralı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

22.12.2019 16:22 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:38 Isparta'da otomobil devrildi: 6 yaralı
'nın ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Recep Özdemir'in kullandığı 07 HJS 78 plakalı otomobil, Isparta-Konya kara yolu Fele Pınarı mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Sude, Enes, Miyase ve Esma Özdemir ile Şerife Kazancı yaralandı.
Yaralılar durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Enes Özdemir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazanın otomobilin lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiği iddia edildi.

Recep Özdemir, Şarkikaraağaç, Isparta, Güncel

Kaynak: AA

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