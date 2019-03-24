Isparta'da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 1 Ölü, 7 Yaralı

Isparta'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Tarık K. idaresindeki 32 AAR 509 plakalı otomobil, 105. Cadde'deki kavşakta, Necmettin T. yönetimindeki 32 PD 047 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada, minibüsteki Fehmi Kartal, olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücüler ile araçlardaki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarda hastanelere kaldırıldı.
Kaza sonrasında otomobilde çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Isparta, Güncel
Kaynak: AA