Haberler » 3. Sayfa » Isparta'da otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı: 3 yaralı - Haberler

Isparta'da otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Isparta'da yağışlı hava nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

04.12.2019 22:46 | Son Güncelleme: 04.12.2019 22:59Isparta'da otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
'da yağışlı hava nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Isparta- karayolunun 23. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Isparta'dan Eğirdir istikametine seyreden Mustafa K. (19) yönetimindeki 06 TYC 23 plakalı otomobil, yağışlı havada kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı. Takla atarak savrulan otomobil, daha sonra şarampole yuvarlandı. Feci kazada, sürücü Mustafa K. ile beraberinde bulunan annesi Şerif K. (49) ve kardeşi K.K. (7) yaralandı. Durumun verilmesiyle birlikte kaza mahalline, 112 Acil sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleyi yapan ekipler, daha sonra yaralıları ambulansla hastaneye sevk etti. Kaza sonrasında otomobil adeta hurdaya dönerek, kullanılamaz hale geldi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ISPARTA

Isparta, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

23:23 İzmir'de feci kaza: Bisiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi - Haberler
23:22 Emine Erdoğan, Global Somali Diaspora Temsilcileri ile bir araya geldi - Haberler
23:20 Aşık Veysel ve Nesimi Madrid'de anıldı - Haberler
23:20 Batman'da PKK/KCK operasyonunda 7 kişi daha tutuklandı - Haberler
23:03 Başsavcılık'tan Demirtaş açıklaması: Hastaneye gitmek istemedi - Haberler
23:02 15 yaşındaki kız çocuğuna dehşeti yaşattılar - Haberler
23:01 Bartın ve Gaziantep'te 7 köpek zehirlenerek telef edildi - Haberler
22:41 NATO Liderler Zirvesi sonrası Macron'dan açıklama: Türkiye'ye geleceğiz - Haberler
22:15 Buckingham Sarayı'ndaki resepsiyonda Justin Trudeau ile Kate Middleton arasındaki sohbet dikkat çekti - Haberler
22:06 Adı Babacan'ın partisiyle anılan Mehmet Şimşek, Doha'da Nusret'le çektirdiği fotoğrafı paylaştı - Haberler
4.12.2019 23:50:58