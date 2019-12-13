Isparta'da otomobil trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı: 1 yaralı

Isparta
'da, otomobilin trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ahmet Şahan yönetimindeki 32 NL 951 plakalı otomobil, Vatan Mahallesi Mustafa Kazak Caddesi'ndeki trafik ışıklarında bekleyen Hasan Çetin'in kullandığı 34 PKF 76 plakalı ve Abdi Gökcen idaresindeki 32 FU 640 plakalı otomobillere çarptı.
Çevredekilerin haber
vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan Şahan, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Aracında içki şişeleri bulunduğu iddia edilen sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.