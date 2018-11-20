20 Kasım 2018, 16:04
»»

Isparta'da Otomobilde Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Isparta

Isparta'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı araçta uyuştu hap bulundu.

Isparta'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı araçta uyuştu hap bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şüphelinin Antalya'dan Isparta'ya uyuşturucu getireceği bilgisini aldı.

Ekipler, Sav beldesi polis uygulama noktasında şüpheli C.M.A'nın otomobilini durdurmak istedi. Bu sırada şüpheli otomobilinden inerek, yol kenarındaki tarlaya doğru kaçmaya başladı.

Kovalama sonucunda şüpheli yakalanırken, otomobilde yapılan aramada 772 uyuşturucu hap, kurusıkı tabanca ve şarjör ele geçirildi.

C.M.A, "uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu"ndan gözaltına alındı. Antalya,Isparta
20 Kasım 2018 Salı 16:04