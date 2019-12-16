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Isparta'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

ISPARTA'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

16.12.2019 15:09 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:09Isparta'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

ISPARTA'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Kampüsü arkasında bulunan ve yeni açılan yolda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz açıklanmayan 32 FD 717 plakalı otomobil, ana caddeye çıktığı sırada Enes Kandemir'in kullandığı 07 ENS 24 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Enes Kandemir ile aynı araçta bulunan Tolgahan Küçük, Bilal Bila ile diğer aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Özel Meddem Hastanesi ve SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçların büyük çapta hasar gördüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Ekonomi, Isparta, Güncel

Kaynak: DHA

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