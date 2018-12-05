Isparta'da Parktaki 9 Bronz Büstün Çalınması

Isparta
'da parktan 9 bronz büstün çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, Isparta Belediyesince Türk tarihinde çeşitli savaşlarda mücadele eden ve şehit olan Ispartalılar için 2013'te yaptırılan "26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı"ndaki 9 bronz büstün 16 Kasım'da çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Kimlikleri tespit edilen Selda K. ile Yaşar
G. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Yaşar G. tutuklandı, Selda K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelinin büstleri sattığı, olayla ilgili bir kişinin daha arandığı öğrenildi.
Hırsızlık Büro Amirliği,Isparta
05 Aralık 2018 Çarşamba 16:58