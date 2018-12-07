Isparta'da Parktan 9 Bronz Büstün Çalınması

Isparta
'da parktan 9 bronz büstün çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli daha tutuklandı.
Isparta Belediyesince, Türk tarihinde çeşitli savaşlarda mücadele eden ve şehit olan Ispartalılar için 2013'te yaptırılan "26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı"ndaki 9 bronz büstün, çalınmasıyla ilgili zanlı Ramazan Y. gözaltına alındı.
Daha önce bir otomobilin çalınması olayına da karıştığı öğrenilen Ramazan Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Olayla ilgili olarak iki gün önce gözaltına alınan Yaşar
G. tutuklanmış, Selda K. ise serbest bırakılmıştı.
Isparta'da 16 Kasım'da "26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı"nda bulunan 10 bronz büstten 9'u çalınmış, aynı alanda bulunan Halil Ethem
Eldem büstü ile parkın farklı noktalarında bulunan Mustafa Kemal Atatürk
ve Süleyman Demirel
büstlerine ise dokunulmadığı belirlenmişti.
Isparta
07 Aralık 2018 Cuma 17:18