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Isparta'da polis 65 yaş denetimi yaptı

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pazarda 65 yaş denetimi gerçekleştirdi.

22.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:26
Isparta'da polis 65 yaş denetimi yaptı

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pazarda 65 yaş denetimi gerçekleştirdi. Denetimde 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlara eve gitmeleri konusunda uyarıda bulunuldu.


İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından Isparta'da emniyet müdürlüğü ekipleri pazar pazarında denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde ekipler, 65 yaş ve üzeri olabileceğini düşündükleri vatandaşları durdurarak kimlik sordu. Kimlikte 65 yaş ve üzeri çıkan vatandaşlara korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olduğunu ve eve gitmeleri gerektiği belirtildi. Ayrıca vatandaşlara her türlü ihtiyaçlarını 112'yi arayarak bildirebilecekleri anlatıldı.


Polis aracından 'evlerinizden çıkmayın' anonsu


Öte yandan, polis ekip aracından yapılan anonsta Isparta halkına evden çıkmamaları uyarısında bulunuldu. Anonsta "Değerli Ispartalılar malum salgın sebebiyle evlerinizde kalmanızı zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamanızı tavsiye ediyoruz" denildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Isparta, Polis, Güncel

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