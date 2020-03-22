Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Yerel ››Isparta'da polis 65 yaş denetimi yaptı - Haberler

Isparta'da polis 65 yaş denetimi yaptı

Isparta'da polis 65 yaş denetimi yaptı Polisten 65 yaş ve üzeri vatandaşlara 'eve gidin' uyarısı Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pazarda 65 yaş denetimi gerçekleştirdi.

22.03.2020 18:50 | Son Güncelleme: 22.03.2020 18:52
Isparta 'da polis 65 yaş denetimi yaptı
Polisten 65 yaş ve üzeri vatandaşlara 'eve gidin' uyarısı
ISPARTA - Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pazarda 65 yaş denetimi gerçekleştirdi. Denetimde 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlara eve gitmeleri konusunda uyarıda bulunuldu.
İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından Isparta'da emniyet müdürlüğü ekipleri pazar pazarında denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde ekipler, 65 yaş ve üzeri olabileceğini düşündükleri vatandaşları durdurarak kimlik sordu. Kimlikte 65 yaş ve üzeri çıkan vatandaşlara korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olduğunu ve eve gitmeleri gerektiği belirtildi. Ayrıca vatandaşlara her türlü ihtiyaçlarını 112'yi arayarak bildirebilecekleri anlatıldı.
Polis aracından 'evlerinizden çıkmayın' anonsu
Öte yandan, polis ekip aracından yapılan anonsta Isparta halkına evden çıkmamaları uyarısında bulunuldu. Anonsta "Değerli Ispartalılar malum salgın sebebiyle evlerinizde kalmanızı zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamanızı tavsiye ediyoruz" denildi. Isparta’da polis 65 yaş denetimi yaptı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Isparta'da polis 65 yaş denetimi yaptı
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Isparta, Polis, Yerel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

Polisi görünce kaçmaya çalışan yaşlı vatandaş: "3 gündür dışarı çıkmıyorum, sadece balık alıp... - Haberler 23 yaşındaki gençten 4 gündür haber alınamıyor - Haberler Sokağa çıkmayan yaşlıların ihtiyaçları muhtardan - Haberler Sürücüler, polis ve jandarmadan kimliklerini kolonyayla temizleyerek aldı - Haberler Sokağa çıkma yasağı bulunan 79 yaşındaki vatandaşın sözleri şoke etti - Haberler Son Dakika: Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi Son Dakika: Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haberler Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir - Haberler İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu - Haberler "Evde kalın, temas etmeyin" çağrılarına rağmen bir grup Zeytinburnu'nda halay çekti - Haberler Bakan Koca, anneleri sağlıkçı babaları asker olan çocukların mesajını paylaştı - Haberler
Loading