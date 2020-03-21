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Isparta'da polis ve itfaiyeden sağlık çalışanlarına "sirenli" destek

Isparta'da polis ve itfaiye ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına siren çalarak destek verdi.

21.03.2020 22:30 | Son Güncelleme: 21.03.2020 22:30
Isparta'da polis ve itfaiyeden sağlık çalışanlarına
Isparta 'da polis ve itfaiye ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına siren çalarak destek verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü ve Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Şehir Hastanesinin önünde buluştu.
Ekipler, saat 21.00'de araçlarındaki sirenleri çalarak, sağlık çalışanlarına desteklerini gösterdi.
Yaklaşık 5 dakika süren uygulamada, bazı sağlık çalışanlarının da hastane önüne çıkarak alkış tuttuğu görüldü.
Isparta Şehir Hastanesi Acil Koordinatörü Ömer Sağnıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
Sağlık çalışanları olarak gurur duyduklarını belirten Sağnıç, "Valiliğimize, polisimize, itfaiyemize teşekkür ederiz. Bizi gerçekten çok motive etti. Isparta halkı, bizlere destek vermek istiyorsanız evde kalın. Bu süreci ancak vatandaşın evde kalmasıyla atlatabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Isparta, İtfaiye, Polis, Güncel

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