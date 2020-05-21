ISPARTA'DA REHİN ALINAN KİŞİ POLİS TARAFINDAN KURTARILDI

ISPARTA'da Pirimehmet Mahallesi'nde Fatih Y., 1 kişiyi rehin aldı.

21.05.2020 05:10 | Son Güncelleme: 21.05.2020 05:11
ISPARTA'da Pirimehmet Mahallesi'nde Fatih Y., 1 kişiyi rehin aldı. İhbar üzerine başlatılan operasyonda rehin alınan vatandaş, polis ekiplerince kurtarıldı.
Olay, saat 01.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesi ile 113. Cadde'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Fatih Y., henüz bilinmeyen nedenle ismi öğrenilemeyen bir kişiyi kırık cam parçasıyla rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, bir süre Fatih Y., ile konuşup ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Yaklaşık yarım saat süren ikna çalışmasının ardından polis ekipleri, Fatih Y.'nin bir anlık dikkatinin dağılmasını fırsata çevirerek rehineyi kurtarmayı başardı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Fatih Y., kelepçe takılarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Öte yandan, rehin alınan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. ISPARTA’DA REHİN ALINAN KİŞİ POLİS TARAFINDAN KURTARILDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Fatih, Polis, Güncel, Haber

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