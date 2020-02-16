Haberler » Spor » Isparta'da rekor seyirci - Spor

Isparta'da rekor seyirci

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, şampiyonluk adaylarından Karaman Belediyespor'u 1-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu.

16.02.2020 17:13 | Son Güncelleme: 16.02.2020 17:13Isparta'da rekor seyirci
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden 32 Spor, şampiyonluk adaylarından Belediyespor'u 1-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Isparta Atatürk Stadı'nda oynanan maça futbolseverler yoğun ilgi gösterdi. Isparta taraftarı 12 bin kişi kapasiteli Atatürk Stadı'nı tıklım tıklım doldurdu. Yaklaşık 10 bin taraftarın izlediği maçta Süper Lig takımlarını kıskandıracak nitelikte seyirci vardı. Isparta taraftarının 10 bin, Karaman taraftarının da 500 futbolseverin izlediği maçta futbol şöleni üst ligleri kıskandırdı. Maç sonunda ise büyük sevinç yaşayan Isparta 32 Sporlular, kolbastı oynayarak galibiyeti kutladılar. - ISPARTA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karaman, Isparta, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

01:00  16 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 16 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
16.02.2020 18:05:08