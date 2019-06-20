20.06.2019 15:06
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ISPARTA'DA SAĞANAK VE DOLU ETKİLİ OLDU

ISPARTA'da sağanak kent merkezinde vatandaşa zor anlar yaşatırken, Eğirdir ilçesinde ise dolu yağışı elma ve kiraz bahçelerini vurdu.

ISPARTA'da sağanak kent merkezinde vatandaşa zor anlar yaşatırken, Eğirdir ilçesinde ise dolu yağışı elma ve kiraz bahçelerini vurdu.
Isparta'da dün saat 18.00 sıralarında sağanak ve dolu yağışı başladı. Isparta- Burdur dağ yolu şiddetli yağış nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı. Eğirdir ilçesi ve bazı köylerinde şiddetli dolu yağışı nedeniyle elma ve kiraz bahçelerinde büyük zarar oluştu. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışması başlattı.
Kent merkezinde ise sağanak ve şiddetli rüzgar ağaçları devirdi. Zafer Mahallesi 211. cadde üzerinde devrilen ağaç, belediye ekiplerince kaldırıldı.ISPARTA'DA SAĞANAK VE DOLU ETKİLİ OLDU
Kaynak: DHA
Eğirdir, Dolu Yağışı, Isparta, Güncel

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