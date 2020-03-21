Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Isparta'da sağlık çalışanlarına sirenli, alkışlı destek - Haberler

Isparta'da sağlık çalışanlarına sirenli, alkışlı destek

ISPARTA'da itfaiye, zabıta ve polis ekipleri koronavirüsle mücadelede yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına çaldıkları siren, açtıkları tepe lambaları ve alkışlarla destek verdi.

21.03.2020 22:40 | Son Güncelleme: 21.03.2020 22:41
Isparta'da sağlık çalışanlarına sirenli, alkışlı destek

ISPARTA'da itfaiye, zabıta ve polis ekipleri koronavirüsle mücadelede yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına çaldıkları siren, açtıkları tepe lambaları ve alkışlarla destek verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'Özverili sağlık çalışanlarını 3 gün üst üste alkışlayım' çağrısına Isparta 'dan da karşılık geldi. Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri merkez binada saat 21.00'i gösterdiğinde ellerine aldıkları 'Bizler sizin için buradayız, sizler de lütfen bizim için evde kalın' pankartıyla vatandaşlara evde kalma çağrısında bulunurken, araçlarının tepe lambalarını açarak, sirenler çalıp, alkış tutup, sağlık çalışanlarına destek verdi. Bu arada itfaiye aracından da "Bizler Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak fedakarca çalışan sağlık personellerimizin yanındayız ve onları alkışlıyoruz. Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline ayrıca teşkilat olarak teşekkür ediyoruz" mesajı okundu. Bu arada yoldan geçen sürücüler de korna çalarak eyleme destek verdi.Yine aynı saatte İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle Zabıta Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri de Isparta Şehir Hastanesi önünde sirenleri çalarak, araçlarının tepe lambalarını açarak alkış tuttu ve sağlık çalışanlarına destek verdi. Sağlık çalışanları da kapı önüne çıkarak verilen destek mesajına alkış tutarak karşılık verdi.


Kaynak: DHA

Etiketler : İtfaiye, Isparta, Zabıta, Polis, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Real Madrid’in eski başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Real Madrid'in eski başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti
Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı Haberler
Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı
Salgın korkusu bunu da yaptırdı! Öksüren yolcuyu döverek indirdiler Haberler
Salgın korkusu bunu da yaptırdı! Öksüren yolcuyu döverek indirdiler
Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 21’e vaka sayısı 947’ye yükseldi Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 21'e vaka sayısı 947'ye yükseldi
Ofisindeki bir kişide korona çıkan Pençe harekete geçti Haberler
Ofisindeki bir kişide korona çıkan Pençe harekete geçti
HDP’li vekil: Bakan’la konuştum, KHK’lı doktorlar salgına karşı çalışacak Haberler
HDP'li vekil: Bakan'la konuştum, KHK'lı doktorlar salgına karşı çalışacak
Lokanta ve restoranların oturma alanları kapatılıyor Haberler
Lokanta ve restoranların oturma alanları kapatılıyor
İmamoğlu’nun danışmanı AK Partili belediyeye önce suç attı sonra özür diledi Haberler
İmamoğlu'nun danışmanı AK Partili belediyeye önce suç attı sonra özür diledi

Son Dakika Güncel Haberleri

Bolivya'da Kovid-19 nedeniyle genel seçim ertelendi - Haber Korona virüsü dinlemeden sahilde piknik yapmaya devam ediyorlar - Haber SARIYER'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI: 1 YARALI - Haber KÜTAHYA Vatandaşın alkışına sağlık ekipleri polislerle birlikte karşılık verdi - Haber Isparta'da sağlık çalışanlarına sirenli, alkışlı destek - Haber Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı - Haber Son Dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi - Haber ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Kovid-19 testi yaptıracak - Haber İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi - Haber Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi - Haber
Loading