Isparta'da sahte altınla dolandırıcılık iddiası
Isparta'da, sahte altınla dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
10.04.2020 21:44 | Son Güncelleme: 10.04.2020 21:44
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Gelincik köyünde M.K'nın sahte altınla dolandırıldığı ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheliler A.D, Ö.D, O.G ve A.S'yi sahte altınlarla yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kaynak: AA